В Академгородке школьник ударил пенсионерку самокатом по голове

Школьник в Академгородке ударил бабушку самокатом по голове. По факту случившегося поступило заявление в полицию, правоохранители начали проверку. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

«Заявление в полицию поступало, сотрудниками полиции проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Как рассказали в местных телеграм-каналах, ЧП случилось во дворе на улице Демакова. Мальчик ударил пенсионерку и сразу скрылся. Однако по пути его задержали местные жители.

Ранее на улице в Санкт-Петербурге наркоман напал на женщину, гуляющую с коляской и попытался украсть ребенка. Мужчина схватил мать за волосы и ударил об асфальт. Потом неадекват вытащил ребенка из коляски и попытался скрыться. Его остановили прохожие.