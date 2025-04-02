В 2024 году у чиновников изъяли коррупционное имущество на полтриллиона рублей

В минувшем году сумма коррупционного имущества, которое изъяли у чиновников, составило 500 миллиардов рублей. Такие данные, выступая в Совете Федерации, привел генпрокурор Игорь Краснов, сообщило РИА «Новости» .

В каждом случае, по его словам, несоответствия расходов чиновников их доходам, а также владения имуществом, купленным на средства из сомнительных источников, прокуроры истребовали в пользу государства в судебном порядке.

«Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей. Такие вот богатые у нас некоторые чиновники», — добавил он.

В качестве примера Краснов привел чиновника из Росприроднадзора, который не смог объяснить, откуда у него имущество на 480 миллионов рублей. Теперь оно арестовано в рамках иска об обращении в доход государства.