Утопившую двухлетнюю дочь россиянку приговорили к 10 годам колонии | 360°

Криминал 24 апреля 2024, 21:11 Утопившую двухлетнюю дочь россиянку приговорили к 10 годам колонии Суд Краснодара приговорил утопившую двухлетнюю дочь женщину к 10 годам колонии РИА «Новости»

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Признавшую вину и раскаявшуюся в убийстве двухлетней дочери жительницу Краснодара приговорили к 10 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов края.

В приговоре суда указали, что 5 сентября прошлого года подсудимая расправилась со своим ребенком: сначала придушила его подушкой, пока девочка не потеряла сознание. После этого мать положила дочь в наполненную ванну и удерживала, пока она не прекратила дышать.

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В ходе судебного заседания женщина признала свою вину и заявила, что пошла на убийство из-за плохих отношений с отцом дочери, который никак не помогал ей в воспитании. В последнем слове подсудимая попросила назначить ей максимально строгое наказание.

Суд признал женщину виновной и назначил ей лишение свободы на 10 лет с отбыванием в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

По данным краевого главка Следственного комитета, о расправе над ребенком подсудимая сообщила в тот же день, позвонив в экстренную службу. В ведомстве добавили, что проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала мать убитой девочки нормальной.