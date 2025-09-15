Устроившего смертельное ДТП сына замглавы областной ФНС объявили в розыск

Сына чиновницы Федеральной налоговой службы Воронежской области, 31-летнего Антона Гусева, который устроил смертельную аварию, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Родственники погибшей в аварии 22-летней девушки Валерии опасались, что Гусев сможет избежать ответственности из-за должности своей матери», — отметили в сообщении, уточнив, что она занимает пост главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства в регионе.

По данным канала, молодой человек вечером 3 сентября врезался в стоявший на дороге полуприцеп. От полученных травм пассажирка скончалась на месте, а водителя доставили в больницу. Медицинское освидетельствование показало, наличие алкоголя в крови фигуранта уголовного дела.

