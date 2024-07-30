Установку виниров самому жестокому участнику банды Цапка опровергли

ФСИН Ростовской области опровергла установку Алексееву виниров

Фото: РИА «Новости»

Приговоренному к пожизненному заключению члену банды Цапка Владимиру Алексееву не оказывали стоматологических услуг в СИЗО-1. Главное управление ФСИН по Ростовской области опровергло установку дорогих виниров заключенному, сообщила правозащитница Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Представители ведомства заявили, что опубликованная в соцсетях информация не соответствует действительности. Алексееву в ростовском изоляторе не устанавливали виниры за 800 тысяч рублей.

«Осужденному во время его содержания в СИЗО-1 <…> услуги по протезированию зубов медицинскими работниками МСЧ, а также государственными или частными организациями не оказывались, в стоматологические клиники для оказания подобных услуг он также не вывозился», — уточнило региональное управление.

Меркачева напомнила, что Алексеев носил прозвище Вова Беспредел и считался самым кровожадным участником банды Цапка. За 18 убийств и многочисленные изнасилования в станице Кущевская его приговорили к пожизненному заключению и отправили в колонию «Черный дельфин». Информация о том, что ему установили виниры, появилась в Telegram-канале Shot. Провести проверку потребовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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