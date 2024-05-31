Уроженку Челябинска, организовавшую бордель, задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 48-летнюю женщину, которая подозревается в организации борделя в Калининском районе города. Об этом написал «Патрульный Петербурга».
Следствие выяснило, что подозреваемая работала администратором салона. Она приехала в Петербург из Челябинской области.
Заведено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Расследование продолжается.
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