Уроженку Челябинска, организовавшую бордель, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 48-летнюю женщину, которая подозревается в организации борделя в Калининском районе города. Об этом написал «Патрульный Петербурга».

Следствие выяснило, что подозреваемая работала администратором салона. Она приехала в Петербург из Челябинской области.

Заведено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Расследование продолжается.

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