Уроженец Украины вымогал деньги у семьи российского военного для «выкупа» из плена | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 18:14 Уроженец Украины вымогал деньги у семьи российского военного для «выкупа» из плена ФСБ: вымогавшего деньги для «выкупа» военного задержали в Ростовской области РИА «Новости»

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Переехавший в Ростовскую область уроженец Украины и сторонник неофашистских организаций вымогал деньги у сына военного под предлогом включить его в обменные списки. Свои услуги шантажист оценил в 300 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что вымогатель требовал деньги у сына военного с 11 по 17 февраля этого года. Он заявлял, что у него есть связи, чтобы организовать «выкуп» или добиться включения военнослужащего в список для обмена.

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Получив отказ злоумышленник перешел к угрозам и уменьшил требуемую сумму до 50 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого и завели против него уголовное дело о вымогательстве и покушении на мошенничество. В ходе обыска дома задержанного силовики нашли фашистскую атрибутику.

Также они выяснили, что ранее злоумышленник уже отбывал наказание за публичную демонстрацию татуировок с нацистской символикой. Кроме того задержанный оказался рецидивистом. Он уже привлекался по статьям о краже, грабеже, мошенничестве, умышленном причинении вреда здоровью, незаконном обороте взрывчатки и самоуправстве.

В начале марта суд Екатеринбурга отправил в колонию строгого режима участников банды, которая занималась вымогательством и похищением людей. В группировку входили пять человек в возрасте от 22 до 28 лет. Свою вину они отрицали до последнего, но прокуратура предоставила все доказательства.