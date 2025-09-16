Уроженец Кабардино-Балкарии предстанет перед судом за кражу кольца в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело против 34-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики, который обвиняется в краже драгоценного украшения. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Северной столицы.

По данным следствия, 16 июля 2025 года злоумышленник пришел в ювелирный магазин на проспекте Космонавтов, где попросил продавца показать ему кольца с выращенными бриллиантами. Когда сотрудница отвлеклась, фигурант спрятал одно из колец в ладонь и скрылся. Стоимость украденного превысила 56 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что продал кольцо и потратил деньги на личные нужды. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.