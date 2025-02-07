Уронившую младенца на кафель петербурженку арестовали

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу женщину, которая уронила трехмесячную дочь на пол. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в квартире на Брюлловской улице в поселке Парголово пьяная женщина была в квартире с малолетней дочерью. Зная, что девочка в силу своего возраста не может защитить себя, обвиняемая уронила, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

Женщину задержали, ей предъявили обвинение, но вину она не признала. Суд арестовал подозреваемую до 4 апреля.

По данным ТАСС, 21-летняя женщина дважды роняла свою трехмесячную дочь на кафельный пол во время конфликта с 22-летним сожителем.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина схватил чужого семимесячного младенца и бросил его на бетонный пол. Мальчика госпитализировали с кататравмой, переломом теменной кости и черепно-мозговой травмой. Подозреваемый — ранее судимый сосед матери ребенка.