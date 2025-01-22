Умирала несколько часов. Многодневный алкогольный марафон в Твери закончился убийством

МВД Твери: многодневное алкогольное застолье закончилось убийством женщины

Фото: Пресс-служба МВД

В Твери длительное употребление спиртных напитков шумной компанией закончилось смертью одного из гостей. Убийство женщины произошло на улице Орджоникидзе, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Умирала несколько часов

Большая компания гуляла на квартире в течение нескольких дней, с 13 по 19 января, мужчины и женщины злоупотребляли алкоголем. Заурядная пьяная разборка переросла в избиение одной из участниц попойки: двое мужчин в пьяном угаре нанесли 42-летней женщине жестокие удары. Никто из участников застолья не смог вспомнить причину раздора.

Полученные травмы оказались серьезными и женщина умирала несколько часов, однако никто из участников застолья не обращал на нее внимание. Один из мужчин ушел, остальные продолжили гулянку, а потом и вовсе разошлись.

«Запах гниения, крови и алкогольного перегара»

«Прибывшим на место сотрудникам предстала жуткая картина: захламленная комната, окурки, запах гниения из неприбранной кухни, горы грязной посуды, пустых бутылок и запах крови, смешанный с алкогольным перегаром», — сообщила пресс-службы МВД.

Эксперт-криминалист изъял с места убийства следы и генетический материал участников застолья, их личности установили по горячим следам. Подозреваемых задержали в течение суток, они находятся в следственном изоляторе. Это мужчины 33-х и 47-ми лет. Против них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», им грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

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