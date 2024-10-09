Умер старейший вор в законе Казахстана

В России скончался казахстанский вор в законе Айткали Маймушев по прозвищу Леха Семипалатинский. Он отбывал срок в Карелии, сообщил Telegram-канал «Прайм Крайм» .

В 2023 году Мосгорсуд приговорил Маймушева к девяти годам заключения за хранение наркотиков и высшее положение в преступной иерархии. Он отбывал наказание в ИК-1 строгого режима в поселке Надвоицы. По информации канала, именно там мужчину обнаружили мертвым. Обстоятельства гибели 66-летнего преступника неизвестны.

Правоохранители задержали Маймушева в январе 2023 года в баре одной из московских гостиниц. Он считался старейшим вором в законе Казахстана. Леху Семипалатинского короновали в 1997 году, к моменту смерти ему исполнилось 66 лет.

Незадолго до Маймушева в Подмосковье умер вор в законе Ражидин Михралиев, известный как Раджик Нижневатовский, сообщили «Известия». Его тело нашли в дачном поселке Дружба.