Украинке вынесли заочный приговор за нападение на посольство России в 2016 году

Мосгорсуд заочно приговорил гражданку Украины Ирму Крат к семи годам общего режима за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В марте 2016 года Крат и двое ее подельников пришли к зданию дипмиссии с зажигательными устройствами, подожгли их и бросили на территорию посольства. Украинка находится в международном розыске. Дела ее сообщников выделили в отдельное производство.
В 2023 году Киевский городской совет разорвал договор аренды земельного участка с российским посольством. Правительство Москвы ответило аналогично, однако, по словам главы департамента МИД Алексея Полищука, само здание дипломатической миссии останется неприкосновенным в соответствии с Венской конвенцией.
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