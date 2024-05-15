Угрожавшего расправой участникам СВО блогера арестовали на 2 месяца | 360°

Криминал 15 мая 2024, 13:57 Угрожавшего расправой участникам СВО блогера арестовали на 2 месяца Суд в Москве арестовал на 2 месяца блогера, угрожавшего расправой участникам СВО Пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы

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Блогера Александра Соколовского, который угрожал расправой участникам специальной военной операции во время стрима, отправили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.

Соколовскому предъявили обвинение по статье о возбуждении ненависти или вражды.

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«Суд Москвы избрал меру пресечения блогеру, угрожавшему расправой участникам СВО во время стрима», — указали в пресс-службе.

Зеленоградский районный суд столицы отправил под стражу блогера. Он пробудет в СИЗО до 13 июля 2024 года.

По данным «Газеты.ру», на деятельность блогера отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она обратилась в полицию с просьбой проверить высказывания Соколовского. На одном из стримов мужчина начал оскорблять участников СВО и угрожал военным расправой.

Недавно с участником спецоперации произошла потасовка в поезде. Пассажир, ехавший из Москвы во Владивосток, захотел полюбоваться закатом. Он захотел уйти из вагона и потребовал у проводницы ключи. Та отказала ему. Мужчина решил отнять ключи силой. За женщину вступился участник СВО, возвращавшийся домой. Пассажир накинулся на бойца с ножом и нанес ему около 10 ударов. Пострадавшего госпитализировали.