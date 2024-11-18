Угонщика внедорожника будут судить в Уфе

В Уфе будут судить мужчину, которого обвиняют в краже Range Rover почти за восемь миллионов рублей. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Мужчина вызвался быть посредником в покупке дорогого внедорожника. Он взял деньги клиента и действительно купил машину в апреле прошлого года.

Однако, когда она прибыла в специализированный центр, уфимец попросил демонтировать из нее систему спутникового слежения. Через месяц он пропал вместе с авто, которое так и не дошло до владельца. Позже мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, теперь его ждет суд.