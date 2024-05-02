Уголовное дело возбудили против жителя Ленобласти по подозрению в убийстве соседа | 360°

Криминал 02 мая 2024, 16:02 Уголовное дело возбудили против жителя Ленобласти по подозрению в убийстве соседа

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя деревни Капустино Ленинградской области, который подозревается в убийстве соседа топором. Об этом сообщил сайт «Петроград».

По предварительным данным, ночью с 29 на 30 апреля между мужчинами произошел конфликт из-за нарушения тишины. Подозреваемый схватил нож и ударил им соседа по голове, от полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в больнице.