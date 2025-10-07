Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек в ДТП в Ижевске

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Удмуртии после массового ДТП в Ижевске, в котором погибли водитель и три пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Столкнулись три легковых автомобиля и автобус. Следователи устанавливают все причины произошедшего.

Республиканская Госавтоинспекция сообщила, что, по предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris пересекал перекресток на красный свет и выехал на встречную полосу, где и протаранил автобус, шедший из Перми в Казань.

Предполагаемый виновник аварии погиб.

По данным регионального управления МЧС, еще одного водителя зажало в салоне, ему потребовалась помощь спасателей. В автобусе, предположительно, никто не пострадал.