Уголовное дело возбудили по факту мошенничества с выплатами пенсий в Красноярске

По информации надзорного ведомства, с 2017 года горожанке начислялись выплаты, хотя на самом деле женщина умерла. О ее смерти никто не сообщил в Социальный фонд России.

Все это время деньги поступали на банковский счет, оформленный на постороннее лицо. Неизвестному удалось похитить 1,3 миллиона рублей. Выплаты прекратились только осенью 2024 года, когда их приостановили из-за неполучения в течение полугода, добавил сайт vse42.ru.