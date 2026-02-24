Уголовное дело возбудили по факту гибели ребенка при пожаре в ЯНАО

Вечером 21 февраля в Тарко-Сале (ЯНАО) загорелся частный дом с мансардой, расположенный на улице Южная. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
В результате пожара погиб ребенок 2017 года рождения. Еще трое человек, включая двоих детей, пострадали. Следователи возбудили уголовно дело. Был проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Проверку также начала прокуратура.
