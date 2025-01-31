Уголовное дело возбудили из-за пожара в нелегальном хостеле в Москве

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после пожара в нелегальном хостеле в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По предварительной версии, возгорание возникло из-за короткого замыкания под потолком. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура держит расследование на контроле.
Пожар начался в Сходненском тупике на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева. Его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. В здании частично обрушилась крыша.
Эвакуировать удалось 60 человек, до прибытия пожарных из огня вышли еще 300. На месте работают 155 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд и четыре вертолета, сбросившие более 100 тонн воды и пены.
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