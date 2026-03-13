Уфимка отправится в колонию за убийство сожителя и нападение на полицейского

В столице Башкортостана суд вынес приговор 31-летней женщине, которую признали виновной в убийстве сожителя и применении насилия к полицейскому. Об этом сообщил сайт «СвободнаяПресса» .

По данным Следственного комитета республики, трагедия разыгралась в июне 2025 года в квартире на улице Вострецова. После употребления наркотических средств между женщиной и ее возлюбленным вспыхнул конфликт на почве ревности. Сначала обвиняемая избила мужчину, а затем, схватив два кухонных ножа, продолжила нападение.

Потерпевший попытался спастись и покинул жилье, но упал в общем коридоре. Соседи вызвали помощь, однако жертва скончалась.

В отделе полиции ситуация получила продолжение: женщина нанесла удар одному из сотрудников. Суд приговорил ее к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также стороне потерпевшего присудили компенсацию в размере 700 тысяч рублей.