Уфимец сжег дом вместе с женой ради нового жилья
Жителя Башкирии осудили на 15 лет за поджог дома вместе с женой
Верховный суд Башкирии огласил приговор уфимцу, обвиняемому в сожжении собственной жены. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного управления СК России по Республике Башкортостан.
В январе прошлого года обвиняемый решил поджечь свой дом в селе Федоровка, пока выпивал со своей женой. Такое решение показалось мужчине подходящим, чтобы получить жилье получше от администрации города. Недолго думая, он облил старую одежду алкоголем, поджег ее и вышел наружу.
Свою супругу, которая была не в состоянии самостоятельно выбраться из дома из-за сильного опьянения и проблем с опорно-двигательным аппаратом, уфимец оставил в горящем здании. В результате пожара женщина погибла.
Хоть поджигатель и не признал свою вину, суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.
Ранее московский суд осудил владельца сгоревшего хостела на пять лет колонии общего режима. В этом пожаре погибли восемь человек.