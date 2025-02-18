Учительницу петербургской гимназии задержали за валентинку у памятника Шевченко

Двух женщин, которые провели несогласованные акции протеста, задержали в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил 78.ru .

Правоохранители задержали обеих петербурженок в воскресенье. Одна из них, 22-летняя учительница, работающая в гимназии, положила у подножия памятника поэту Тарасу Шевченко бумажную открытку в форме сердца. Валентинку она подписала несколькими антивоенными надписями, дискредитирующими армию России, и лозунгами, относящимися к организации, внесенной Минюстом России в перечень «нацистских организаций».

В это же время на Троицкой площади правоохранители поймали 75-летнюю пенсионерку, которая оставила у памятника жертвам политических репрессий в СССР «Соловецкий камень» плакат с изображением Алексея Навального* и надписью «Я не боюсь и вы не бойтесь».

Женщины поместили в изолятор. Полицейские составили в отношении них административные протоколы.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.