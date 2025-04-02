Учительница из Петербурга обратилась в полицию из-за шантажа домашним порно

По его информации, пока они встречались, молодой человек втайне записал несколько порновидео. Теперь он угрожает разослать их ученикам своей бывшей девушки, если та не признает себя психически неуравновешенной. Потерпевшая планирует написать заявление и навсегда избавиться от этого мужчины в своей жизни.

В июле жительница Каменска-Уральского решила позлить бывшего возлюбленного, от которого родила. Для этого она не придумала ничего лучше, чем начать душить их общего малолетнего сына и снимать происходящее на камеру. В итоге видео привлекло внимание не только отца ребенка, но и следственных органов. Полицейские задержали горе-мать. Против нее возбудили два уголовных дела.