Участницу шоу «Пацанки» отправят за решетку на 6 лет

Участнице шоу «Пацанки» Янголенко дали шесть лет за сбыт наркотиков

Выборгский районный суд приговорил участницу телешоу «Пацанки» Диану Янголенко к шести годам колонии общего режима за распространение наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следователи установили, что в начале февраля 2023 года девушка стала членом преступной группировки. Вместе с участниками ОПГ она распространяла наркотики через тайники-закладки в Петербурге и Ленинградской области.

Правоохранители задержали Янголенко в ее квартире. В ходе обыска у нее нашли пакетики с запрещенным веществом и весы. Во время судебного заседания девушка полностью признала свою вину. Ближайшие шесть лет она проведет в колонии общего режима.

В декабре 2023 года Янголенко пыталась инсценировать свою смерть. Свои действия она объяснила тем, чтобы продемонстрировать последствия злоупотребления алкоголем.