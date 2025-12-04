Участников схемы по организации нелегальной миграции задержали на вокзале в Москве
Правоохранители задержали на одном из столичных вокзалов двух мужчин. Их подозревают в участии в схеме по организации нелегальной миграции. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на МВД РФ.
Согласно данным ведомства, фигуранты выполняли роль курьеров, доставляющих фальшивые документы по указанным адресам. По предварительной версии, организаторы схемы с 2024 года искали иностранцев, желающих легализоваться в России, и за вознаграждение оформляли им фиктивные бумаги.
Как рассказали в полиции, через эту схему в стране незаконно остались более тысячи иностранцев, а преступный доход участников превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.