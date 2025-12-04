Участников схемы по организации нелегальной миграции задержали на вокзале в Москве

Правоохранители задержали на одном из столичных вокзалов двух мужчин. Их подозревают в участии в схеме по организации нелегальной миграции. Об этом сообщила « Москва.ру » со ссылкой на МВД РФ.

Согласно данным ведомства, фигуранты выполняли роль курьеров, доставляющих фальшивые документы по указанным адресам. По предварительной версии, организаторы схемы с 2024 года искали иностранцев, желающих легализоваться в России, и за вознаграждение оформляли им фиктивные бумаги.

Как рассказали в полиции, через эту схему в стране незаконно остались более тысячи иностранцев, а преступный доход участников превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.