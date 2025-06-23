Участников хищения алмазов «Алросы» для отправки в Армению арестовали

Правоохранители задержали в Москве четверых участников хищения алмазов «Алросы» для отправки в Армению. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, с сентября прошлого года по январь текущего группа лиц, желавшая извлечь материальную выгоду, регулярно похищали высококачественное алмазное сырье в добывающей компании «АЛРОСА», чтобы потом контрабандой отправить его в Армению.

Следователи установили, что речь идет о преступной деятельности похищавшей алмазы сотрудницы компании Валентины Матющенковой, ее сына Алексея Матющенкова, который взял на себя роль посредника, а также Армена Петросяна и Армана Саакяна, занимающихся контрабандой камней.

Общий ущерб превысил 1,7 миллиона рублей. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о краже и незаконном обороте драгоценных камней. Обвиняемых арестовали.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность международной группы, готовящей контрабандный вывоз авиационно-технического имущества за рубеж.