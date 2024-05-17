Участника «Давай поженимся» задержали за убийство 10-летней давности в Луганске | 360°

Криминал 17 мая 2024, 22:40 Участника «Давай поженимся» задержали за убийство 10-летней давности в Луганске СК России по ЛНР: в Луганске раскрыли убийство 10-летней давности Pixabay

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Убийство, совершенное в Луганске 10 лет назад, раскрыли сотрудники уголовного розыска ЛНР и УМВД России по Ростовской области. Подробности дела РИА «Новости» рассказала помощник руководителя управления СК России по республике Елена Марковская.

Следствие установило, что 9 августа 2014 года обвиняемый и его приятель пытались выехать в Краснодон. Обратившись к прохожим за помощью, товарищи заметили у них материальные ценности и решили присвоить их. Под угрозой оружия они посадили мужчину в машину и вывезли в лесополосу Луганска, рассказала Марковская.

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По версии следствия, обвиняемый несколько раз выстрелил в похищенного мужчину, потом спрятал тело и уехал из республики. Правоохранителям удалось установить личность преступника, но поймать его не смогли. После образования органов СК России в ЛНР в 2022 году следователи смогли завершить расследование архивного дела.

«Местонахождение мужчины было установлено. Он был задержан в Батайске и этапирован в Луганск», — рассказала Марковская.

Дело направили в суд. По информации агентства, фигурант родился в Ростовской области и в 2019 году участвовал в телешоу «Давай поженимся».