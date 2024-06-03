Участника банды Басаева задержали за нападение на Буденновск в 1995 году

СК сообщил о задержании участника банды Басаева за нападение на Буденновск

Участника вооруженного нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году задержали правоохранители. Речь идет об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко .

Зоева обвинили в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

В банду Басаева он вступил в первой половине 1995 года. Вместе с другими боевиками принимал активное участие в совершении особо тяжких преступлений, подчеркнула Петренко.

В частности, 14 июня того же года Зоев вместе с другими злоумышленниками с оружием, гранатами и взрывными устройствами устроили нападение на жителей и организации Буденновска.