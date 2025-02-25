Участник банды Гагиева открыл стрельбу на свадьбе дочери экс-главы Северной Осетии
Участника банды Гагиева задержали за стрельбу на свадьбе дочери Агузарова
Правоохранительные органы задержали участника банды Гагиева за драку со стрельбой на дне рождения дочери бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации источника, 27-летняя девушка отмечала праздник в ночь на 24 февраля в ресторане «Тиволи Парк», когда гости затеяли драку с сотрудниками заведения.
По словам очевидцев, одна из подруг Дианы избила официантку, после чего конфликт перерос в массовую драку. На место вызвали сотрудников полиции и скорой помощи. Прибывшие полицейские изъяли девять гильз от спортивного оружия.
Одному из охранников заведения пришлось обратиться за помощью врачей — ему диагностировали рваную рану рта и губы. Спустя некоторое время силовики задержали одного из участников конфликта, которым оказался ранее судимый за убийство 39-летний Таймураз Б. Предварительно, ранее он был членом банды Аслана Гагиева, действовавшей в Северной Осетии с 2004 по 2013 годы.