Участник банды Гагиева открыл стрельбу на свадьбе дочери экс-главы Северной Осетии

Правоохранительные органы задержали участника банды Гагиева за драку со стрельбой на дне рождения дочери бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 27-летняя девушка отмечала праздник в ночь на 24 февраля в ресторане «Тиволи Парк», когда гости затеяли драку с сотрудниками заведения.

По словам очевидцев, одна из подруг Дианы избила официантку, после чего конфликт перерос в массовую драку. На место вызвали сотрудников полиции и скорой помощи. Прибывшие полицейские изъяли девять гильз от спортивного оружия.

Одному из охранников заведения пришлось обратиться за помощью врачей — ему диагностировали рваную рану рта и губы. Спустя некоторое время силовики задержали одного из участников конфликта, которым оказался ранее судимый за убийство 39-летний Таймураз Б. Предварительно, ранее он был членом банды Аслана Гагиева, действовавшей в Северной Осетии с 2004 по 2013 годы.