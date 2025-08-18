Уборщицу из Удмуртии заподозрили в краже украшений на 300 тысяч рублей

В Завьяловском районе Удмуртии сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в краже ювелирных украшений. Об этом сайту izhlife.ru сообщила пресс-служба регионального МВД России.

По данным ведомства, потерпевшая, 29-летняя местная жительница, обнаружила пропажу в начале лета, но сразу не обратилась в правоохранительные органы. В августе она увидела в ижевском ломбарде свои именные кольца, которые были подарены ей родственницей. Тогда женщина и написала заявление в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемую — 25-летнюю жительницу Увинского района, оказывавшую услуги по уборке помещений потерпевшей. По версии следствия, женщина похитила украшения во время работы.

Ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Часть украденного уже возвращена потерпевшей.