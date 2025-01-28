Убивший девушку в Каменске-Уральском велосипедист не смог обжаловать приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Эдуарду Голикову, получившему 21 год за убийство и покушение на изнасилование 16-летней девушки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебную картотеку.

В августе 2023 года ранее судимый Голиков ехал на велосипеде по Каменску-Уральскому и увидел незнакомую 16-летнюю девушку. Он обогнал ее, силой затащил в лесополосу и попытался изнасиловать, но девушка так сопротивлялась и кричала, что злоумышленник задушил ее. С места преступления он забрал также телефон убитой.

Незадолго до этого девушка, приехавшая в родной город из Екатеринбурга, куда ездила поступать в колледж, писала в соцсетях, что идет домой одна, и в шутку просила «не убивать и не насиловать» ее.

Через три недели убийцу нашли. Экспертиза признала его вменяемым и не нуждающимся в принудительном лечении. Свердловский областной суд приговорил Голикова к 21 году и одному месяцу строгого режима.