Убитого криптомошенника Новака закопали в пустыне в ОАЭ

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях подозреваемых в убийстве российского предпринимателя и его жены в ОАЭ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Правоохранители установили, что задержанные причастны к исчезновению супружеской пары из Северной столицы в одной из стран Ближнего Востока, где те находились последнее несколько месяцев.

По версии следствия, в октябре нынешнего года преступники похитили бизнесмена и его избранницу ради вымогательства криптовалюты.

«Злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности. Их сообщники помогали организовать похищение. Для этого они арендовали машины и помещения, где насильно удерживали семейную пару», — рассказала Волк.

Следователи завели уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России. Им помогают вести расследование сотрудники правоохранительных органов ОАЭ.

«Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что трех подозреваемых в убийстве криптомошенника Романа Новака и его супруги арестовали.