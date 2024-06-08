Убийцу мужчины в московском парке арестовали

Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пенсионера в парке Москвы

Перовский районный суд Москвы отправил под арест до 4 августа Александра Штольца, подозреваемого в убийстве мужчины в лесопарке «Кусково». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следствие предъявило фигуранту обвинение по статье «Убийство», свою вину он признал.

ЧП произошло во вторник, 4 июня, неподалеку от Большого радужного пруда. По версии следствия, Штольц на почве возникшей личной неприязни после замечания в свой адрес ударил мужчину ножом в грудь, от чего потерпевший скончался на месте. Убийца скрылся с места преступления, а нож выбросил.

Спустя несколько дней после убийства мужчина самолично явился в отделение полиции с повинной. С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу.  Фигуранту грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

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