Убийца выдал себя случайно. В Балашихе раскрыли жестокую расправу над девушкой

В Балашихе 59-летний мужчина предстал перед судом за убийство знакомой девушки. Обвиняемый получил 14 лет заключения, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Гражданина иностранного государства Кудрата Юлдашова признали виновным в совершении преступления по статье „Убийство“», — отметили в сообщении.

Следствие установило, что в октябре 2022 года житель Балашихи сообщил об исчезновении 25-летней дочери. В ходе расследования стало известно, что пропавшая была должна знакомому крупную сумму денег.

После осмотра места временного проживания мужчины в микрорайоне Салтыковка правоохранители сначала нашли следы крови пропавшей девушки, а потом и ее труп. Выяснилось, что Юлдашов поругался с потерпевшей и ударил ее не менее 33 раз колюще-режущим предметом. Девушка погибла на месте.

По данным сайта mk.ru, отец погибшей случайно разоблачил убийцу дочери, который выкрикнул ее имя. Это произошло, когда мужчина пытался самостоятельно найти дочь. Во время разговора с уроженцем Таджикистана тот заявил, что знаком с ней. Иностранец пообещал отцу узнать, где находится его дочь. Однако его это насторожило и он сообщил об этом в полицию.

Ранее в Екатеринбурге жестоко убили 30-летнюю девушку. Под подозрение попал бывший муж ее сестры.