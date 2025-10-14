Убийство прохожего возле школы в Кургане раскрыли спустя почти 24 года

Следователи предъявили обвинение в убийстве 42-летнему жителю Кургана. Его подозревают в том, что он зарезал человека рядом со школой в 2001 году. Об этом сайту URA.RU сообщили в УМВД и СУ СК России по Курганской области.

Раскрыть преступление удалось после того, как в августе текущего года следователи совместно с оперативниками УМВД по Кургану и сотрудниками исправительной колонии нашли ключевого очевидца. Им оказался мужчина, который отбывает наказание в одном из региональных исправительных учреждений.

«В ночь на 27 декабря 2001 года фигурант напал на ранее незнакомого мужчину, проходившего у школы в районе Рябково. Имевшимся при себе ножом он нанес потерпевшему несколько ударов в область шеи и спины, после чего похитил сумку и иное имущество. Очевидцем произошедшего стал его знакомый, которому на момент совершенного преступления было 15 лет», — рассказали следователи.

Злоумышленника задержали 9 октября после получения признательных показаний. Сейчас он находится под стражей. По данным полиции, фигуранту дела грозит до 20 лет колонии.