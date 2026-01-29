Убийство косули и двух зайцев обернулось уголовным делом против 19-летнего браконьера из Пензенской области

Сотрудники полиции Белинского района задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в незаконной охоте на диких животных. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Во время проверки информации о незаконной охоте полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. В результате у него обнаружили и изъяли две туши зайцев и одну тушу косули. Молодой человек охотился без необходимой лицензии.

По признанию задержанного, он ехал на автомобиле по охотничьим угодьям района, увидел на обочине двух зайцев, остановился и выстрелил в них из пневматической винтовки «Егерь». Затем, заметив в кустах косулю, также произвел в ее сторону выстрел. Добычу он погрузил в автомобиль и скрылся с места преступления.

Ущерб природе от действий браконьера оценили в 210 000 рублей. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.