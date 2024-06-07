Убийство иностранки 18-летней давности раскрыли в Петербурге

В Петербурге раскрыли убийство иностранки, которое произошло 18 лет назад. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Женщину убили в парке «Сосновая поляна» в ноябре 2006 года. Тело нашли с множественными ранами от ножа. Убийство долгое время оставалось нераскрытым.

В мае удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 43-летний брат женщины и его 42-летний друг. Их допрашивают, восстанавливают все обстоятельства убийства. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение.

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