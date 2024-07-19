Убийство девушки 22-летней давности раскрыли в Петербурге

В Петербурге нашли подозреваемого в убийстве, которое произошло 22 года назад. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Преступление произошло в 2002 году, тогда девушку нашли убитой в Ломоносове. Предположительно, убийца сначала не меньше 50 раз ударил ее по голове руками, ногами и палкой, а потом задушил платком.

Предполагаемого убийцу удалось задержать только сейчас. Мужчине, которому уже 57 лет, уже предъявили обвинение в убийстве.

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