Убийство девушки 22-летней давности раскрыли в Петербурге
В Петербурге нашли подозреваемого в убийстве, которое произошло 22 года назад. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».
Преступление произошло в 2002 году, тогда девушку нашли убитой в Ломоносове. Предположительно, убийца сначала не меньше 50 раз ударил ее по голове руками, ногами и палкой, а потом задушил платком.
Предполагаемого убийцу удалось задержать только сейчас. Мужчине, которому уже 57 лет, уже предъявили обвинение в убийстве.
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