У соратников экс-депутата Пономарева проводят обыски в 9 регионах России
РИА «Новости»: силовики устроили обыски у соратников экс-депутата Пономарева
Обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят сразу в нескольких регионах России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости»
«В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева*», — заявил собеседник агентства.
Основанием стало уголовное дело по статье «Насильственный захват власти».
Телеканал «Россия 24» сообщил, что госорганы установили всех скрывающихся за границей подельников Пономарева*. Речь идет в том числе об иностранцах.
Против беглого депутат возбудили дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. По данным ФСБ, осенью 2022 года Пономарев* учредил в Польше объединение «Съезд народных депутатов». В апреле 2023 года деятельность этого движения признали нежелательной.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента