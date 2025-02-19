У соратников экс-депутата Пономарева проводят обыски в 9 регионах России

Обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят сразу в нескольких регионах России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости»

«В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева*», — заявил собеседник агентства.

Основанием стало уголовное дело по статье «Насильственный захват власти».

Телеканал «Россия 24» сообщил, что госорганы установили всех скрывающихся за границей подельников Пономарева*. Речь идет в том числе об иностранцах.

Против беглого депутат возбудили дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. По данным ФСБ, осенью 2022 года Пономарев* учредил в Польше объединение «Съезд народных депутатов». В апреле 2023 года деятельность этого движения признали нежелательной.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента