«У него голова вся синяя»: молодой мужчина умер через 5 часов после задержания в Якутии

Молодой работник переправы умер через 5 часов после задержания в Якутии

Молодой мужчина умер в Якутске через пять часов после задержания. Семье заявили, что причиной стало отравление неизвестным веществом, но близкие погибшего не верят в это и требуют расследования, сообщило местное издание Sakhaday .

Судя по видео, которые продолжают распространять в соцсетях, мужчину задержали на паромной переправе. При этом он не оказывал сопротивления правоохранителям.

Вскоре стало известно, что спустя пять часов задержанный скончался. Журналисты издания уточнили, что умершего звали Владимир Г., ему было 25 лет, он работал на переправе.

Сестра Владимира рассказала, что причина, по которой ее брата задержали, до сих пор неизвестна.

«Никакого уголовного дела нет, в чем он подозревался, у нас нет такой информации», — развела руками девушка.

В день гибели Владимир отправил видео близким, которое снял во время обеда. С ним все было в порядке, он был трезвым.

«После позвонил его напарник, сообщив, что Володю увезли полицейские. Мы начали его искать, обзвонили все дежурные части отделов полиции Якутска, звонили в СИЗО. А потом нам сообщили, что он умер. Забрали в 17:30, а в 20:00 он скончался», — добавила собеседница издания.

Причиной смерти мужчины назвали отравление неизвестным веществом. Но семья уверена, что такого быть не может.

«Он был трезвый в день задержания, не оказывал никакого сопротивления. Нам сказали, что у него голова вся синяя. Не может быть такого, что трезвый человек мог скончаться от отравления чем-то неизвестным. Брат был добрым, мягким человеком», — подчеркнула сестра погибшего.

В МВД Якутии информацию о смерти мужчины пока не комментировали.