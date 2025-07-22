«У Алиева от ярости усы выпадут». Азербайджанской банде вынесли окончательный приговор

В Москве вынесли окончательный приговор азербайджанской преступной группировке, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов. Блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале отметил, что если вскрыть все подобные преступления, то большинство людей будут неприятно удивлены.

Чертановский районный суд признал виновными четырех участников организованной группы, которые в течение длительного времени подделывали миграционные документы. Московский городской суд оставил приговор в силе — от двух до пяти лет колонии общего режима.

Если правоохранительным органам дадут работать по этническим группировкам азербайджанской диаспоры в России — от теневых оборотов и количества тяжких преступлений заикаться начнут даже те, кто многое повидал в этой жизни. А у Алиева от ярости усы выпадут.

Кроме того, на специфику преступной деятельности обратил внимание автор Telegram-канала «Два майора», отметив, что российские диаспоры не занимаются подобными преступлениями в других странах.

«Очень интересно, сколько этнических русских банд приезжает в Азербайджан и иные страны бывшего СССР чтобы организовывать незаконную миграцию, торговать наркотиками, развивать диаспоральное криминогенное влияние на органы власти, насиловать, убивать и унижать», — написал автор.

По данным следствия, группа в составе граждан России Мамедова, Мустафаева, Раджабова и Раджабли занималась изготовлением поддельных документов для иностранцев. За три месяца деятельности они незаконно легализовали более 1000 мигрантов, заработав на этом два миллиона рублей.

При обысках у преступников изъяли специализированное оборудование для подделки документов, базы данных клиентов, поддельные миграционные карты и паспорта, а также фальшивые печати государственных органов.

Все заработанные деньги участники группы переводили родственникам в Азербайджан. Самый строгий приговор — пять лет колонии — получил организатор группы Мамедов.