Туристку с надкушенной «наркотической» шоколадкой задержали в аэропорту Петербурга

Baza: в Пулкове задержали девушку за привезенный из Турции шоколад с наркотиком

Сотрудники петербургского аэропорта Пулково нашли при досмотре прилетевшей из Турции россиянки шоколад с наркотиками. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Петербурженка летела из Стамбула. В ее вещах нашли открытый шоколад, на упаковке которого были надписи о содержащихся в нем наркотиках. Сладость изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что в продукте были наркотические вещества.

По данным Baza, в отношении 38-летней туристки могут возбудить уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». За это преступление девушке грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в московском аэропорту препараты с психотропными веществами нашли у прилетевшего из Израиля 47-летнего раввина общины горских евреев «Шаарей Кедуша». Он провозил в сумке 60 таблеток и шесть блистеров седативного транквилизатора «Ксанакс». Экспертиза показала, что в таблетках содержалось 0,0588 грамма вещества алпразолам.