Туриста из Узбекистана задержали за кражу сумки с деньгами в аэропорту Пулково

Сотрудники полиции задержали в петербургском аэропорту иностранца, подозреваемого в краже сумки с деньгами. Фигурантом уголовного дела оказался 59-летний житель Узбекистана. Об этом написал сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России в аэропорту Пулково.
По данным правоохранителей, 67-летний турист из Таджикистана сообщил о краже 55 тысяч рублей. Силовики выяснили, что злоумышленник забрал оставленную сумку при выдаче багажа.
Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование преступления продолжается.
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