Цыгану грозит до 10 лет колонии за кражу икон из храма в Челябинске

Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело против цыгана, который обвиняется в краже икон. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, происшествие случилось 8 января 2025 года в храме Святителя Василия Великого. Кража икон двумя мужчинами попала за записи камер видеонаблюдения.

Стоимость похищенного превысила 16 тысяч рублей. Прокуратура предъявила обвинение по статье «Хищение культурных ценностей».

Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Силовики разыскивают второго злоумышленника.

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