Цыганку из ХМАО будут судить за мошенничество с маткапиталом | 360°

Криминал 14 мая 2024, 17:27 Цыганку из ХМАО будут судить за мошенничество с маткапиталом

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В Нижневартовске будут судить 29-летнюю цыганку, которая мошенническим путем получила по поддельным свидетельствам о рождении девять миллионов рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Установлено, что у женщины не было детей. При этом она заполучила поддельные свидетельства о рождении детей. По этим документам ей выплачивали материнский капитал и ежемесячные пособия.

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Однако обман вскрылся, женщину задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело о мошенничестве. Скоро его передадут в суд.

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