Труп утопленника нашли у берега Борисовского пруда в Москве
Наряд полиции во время патрулирования обнаружил у южного берега Борисовского пруда в Москве плавающий труп мужчины. На место выехала поисково-спасательная служба, сообщил источник 360.ru.
По запросу правоохранителей тело вытащили на берег. Покойному на вид 40-45 лет, лицо посиневшее с подтеками и следами побоев, на левой руке и теле следы ожогов. Полиция допустила криминал — на место вызвали следственно оперативную группу и бригаду скорой помощи.
«В 20 метрах от берега обнаружен застарелый скрюченный труп мужчины в одежде», — заявил источник.
На покойнике футболка красного цвета, синие спортивные брюки и черные кроссовки.
Ранее тело утопленника обнаружили на Иваньковском водохранилище.