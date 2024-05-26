Труп одного из пропавших в марте мальчиков нашли в Уфе на берегу реки Белой

СК: тело одного из пропавших в Уфе подростков обнаружили на берегу реки

Одного из пропавших в Уфе мальчиков обнаружили мертвым. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ .

Тело нашли на берегу реки Белой в районе парка Победы 26 мая. Погибшего обнаружили сотрудники экстренных служб при проведении поисковых мероприятий, уточнили в пресс-службе.

На место прибыли следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Сейчас личность мальчика устанавливают, точную причину смерти ребенка выяснят в рамках судебных экспертиз.

В СУ СК напомнили, что два подростка 13 и 14 лет пропали в Уфе 30 марта. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что днем мальчики ушли из дома, направившись в лесной массив близ детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь.

Поиски родителей ни к чему не привели, тогда они обратились к правоохранителям. При поиске тогда смогли найти рюкзаки несовершеннолетних в лесу близ реки Белой.