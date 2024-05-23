Троих жителей Тюмени, включая 16-летнего подростка, заподозрили в убийстве вахтовика из Омска

Убийство 44-летнего вахтовика из Омской области произошло накануне в Новом Уренгое. В случившемся могут быть замешаны трое жителей Тюмени, включая 16-летнего подростка. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

Оказавшись вместе на железнодорожном вокзале, мужчины организовали застолье, во время которого между ними случился конфликт. В результате трое избили вахтовика, нанеся ему смертельные удары.

Известно, что все трое подозреваемых нелегально работали и проживали на территории закрытого на ремонт детского сада. Заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору».