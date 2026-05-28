Троих жителей Саратовской области осудили по делу о похищении предпринимателя

В Чебоксарах завершилось судебное разбирательство по делу о похищении местного предпринимателя тремя жителями Саратовской области. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на данные следствия.

По информации правоохранителей, 15 мая 2025 года злоумышленники силой усадили бизнесмена в автомобиль. Рэкетиры начали требовать от мужчины один миллион рублей, угрожая ножом и применяя физическое насилие.

Затем потерпевшего перевезли в город Шумерля, где несколько часов удерживали в арендованной квартире без доступа к свету в ванной комнате. Похитители планировали вывезти жертву за пределы Чувашии, но во время поездки мужчине удалось сбежать на одной из остановок. Он сразу же обратился в полицию, после чего преступники были задержаны.

Суд признал саратовцев виновными. Один из фигурантов получил 11 лет колонии особого режима, другой — девять лет колонии строгого режима, третий — семь лет.