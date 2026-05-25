Троих подростков осудили по делу об убийстве сверстника в ХМАО

Нижневартовский городской суд вынес приговор троим местным жителям по делу об убийстве и хулиганстве. Все обвиняемые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанций ХМАО.

Конфликт произошел 25 января 2024 года. Установлено, что в ходе ссоры один из подростков ударил сверстника складным ножом в область сердца после требования денег. Пострадавший скончался на месте.

Суд признал непосредственного исполнителя виновным, приговорив его к шести годам и восьми месяцам в колонии общего режима. Еще один фигурант получил год и 10 месяцев лишения свободы, третий отделался условным сроком.